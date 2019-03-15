Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu, System.String[]


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleninin dışında üst turdaki olası rakipler de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. 

-ÇEYREK FİNAL-

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

YARI FİNAL -

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) 

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

İsviçre, Spor
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