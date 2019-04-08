Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

30 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak. Perde yarınki Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçlarıyla açılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final haftası yarın oynanacak iki mücadeleyle başlıyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçları oynanacak. Çarşamba günü ise Ajax - Juventus ve Manchester United - Barcelona mücadeleleri yapılacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Porto, Liverpool, Güncel
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