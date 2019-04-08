UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
30 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak. Perde yarınki Liverpool
- Porto
ve Tottenham
- Manchester City
maçlarıyla açılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final haftası yarın oynanacak iki mücadeleyle başlıyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçları oynanacak. Çarşamba
günü ise Ajax
- Juventus
ve Manchester United
- Barcelona
mücadeleleri yapılacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
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