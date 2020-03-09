UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:


Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

11 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, İngiltere, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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