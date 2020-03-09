UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!

6 saat önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.


Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:


Yarın:


Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)


Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)


11 Mart Çarşamba:


Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)


Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)


17 Mart Salı:


Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)


Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)


18 Mart Çarşamba:


Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)


Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)


Paris Saint Germain, İngiltere, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:00 
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