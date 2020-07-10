UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

İtalya 'nın Atalanta, İspanya 'nın Atletico Madrid, Almanya 'nın Leipzig ve Fransa 'nın Paris Saint-Germain takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak.

Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Kura çekimine göre oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

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