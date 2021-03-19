UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine, koronavirüs salgını nedeniyle kulüp delegeleri katılamadı. Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un çektiği kurada, çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Devler Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise İstanbul'da 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.