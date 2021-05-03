UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

03.05.2021 18:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.

İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.

İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Fransa, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor - Son Dakika Spor


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