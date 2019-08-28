UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
1 saat önce
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi
grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye
'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere
, İspanya
, İtalya
ve Almanya
'dan 4'er takım yer alacak. Grup maçları 17-18 Eylül
'de başlayacak ve 10-11 Aralık
'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul
'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu
'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:
İspanya: Barcelona
, Real Madrid
, Atletico Madrid
, Valencia
İngiltere: Liverpool
, Chelsea
, Manchester City
, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus
, Napoli
, Inter, Atalanta
Almanya: Bayern Münih
, Borussia Dortmund
, Bayer Leverkusen
, RB Leipzig Fransa
: Paris
, Lyon
, LOSC Lille Rusya
: Zenit
, Lokomotiv Moskova Portekiz
: Benfica Ukrayna
: Shakhtar Donetsk Belçika
: Genk
TÜRKİYE: GALATASARAY Avusturya
: Salzburg Yunanistan
: Olympiacos Hırvatistan
: GNK Dinamo Zagreb
Sırbistan: Kızılyıldız
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