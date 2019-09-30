Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
Son Dakika Spor Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

3 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak.

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere, İspanya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu
"Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı öne sürüldü Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 10:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]