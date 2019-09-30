Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor

9 dakika önce

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor, System.String[]

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.


Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.


Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)


19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)


22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)


22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)


22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)


22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)


22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)


22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)


2 Ekim Çarşamba:


19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)


19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)


22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)


22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)


22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)


22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)


22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)


22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

İspanya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:21 
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