UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

19.03.2021 14:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop yaptı. Geçen senenin şampiyonu Liverpool, Real Madrid ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek Final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - PSG

Real Madrid - Liverpool

Yarı Final eşleşmeleri

Bayern/PSG - Man City/Dortmund

Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea

-İHA-

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi         
15:34
Dünya diken üstünde! ABD Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız         
15:20
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir         
14:32
Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei