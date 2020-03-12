UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip... - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip...

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip..., System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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