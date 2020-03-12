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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip...
7 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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