UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öte yandan Young Boys'un Cluj'u ağırladığı mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır görev aldı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 3. Eleme Turu rövanş maçları oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı ve Play-Off Turu'na yükselenler belli oldu.

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