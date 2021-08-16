UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

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