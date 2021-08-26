UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.

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