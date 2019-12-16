UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi.

Son şampiyon Liverpool'un rakibi, Atletico Madrid oldu. Real Madrid- Manchester City eşleşmesi de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:


Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere, Almanya, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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