Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kurada, kupanın son şampiyonu Bayern Münih ile Lazio rakip olurken, Barcelona ile Paris Saint-Germain eşleşmesi dikkat çekti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura töreni düzenlendi. Kurada eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.