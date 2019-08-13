UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina'da karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina'da karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Guilherme'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 10. dakikada sol kanattan Edin Visca'nın kafa ortasında ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 35. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalecide kaldı. 42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Georgios Masouras'un çok sert vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.
STAT: GEORGİOS KARAİSKAKİS Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome Olympiakos: Jose Sa xx, Omar Elabdellaoui xx, Ruben Semedo xx, Yassine Meriah xx, Konstantinos Tsimikas xx, Georgios Masouras xx, Guilherme Torres xx, Podence xx, Mathieu Valbuena xx, Bouchalakis xx, Guerrero xx Yedekler: Bobby Allain, Vassilis Torosidis, Leonardo Koutris, Pape Abou Cisse, Mohamed Camara, Lazar Randjelovic, Youssef El Arabi Teknik Direktör: Pedro Martins Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Gael Clichy xx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Eljero Elia xx, Okechukwu Azubuike xx, Edin Visca xx, Joseph Attamah xx, Enzo Crivelli xx, Robinho xx Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Arda Turan, Kerim Frei, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen Teknik Direktör: Okan Buruk Sarı Kart: Azubuike (Başakşehir)
(İHA)
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