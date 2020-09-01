UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İlk maçlar...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

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