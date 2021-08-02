UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Son Dakika: G.Saray Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den gitmelerini istedim, Morutan'ı almayacağız

Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi

THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı

Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz