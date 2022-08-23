Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi - Son Dakika

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