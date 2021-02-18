UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1 - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1

18.02.2021 08:42
UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Derimal, 34. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu'nda İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin 3. dakikasında Taremi ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında ev sahibi ekip Marega'nın golüyle durumu 2-0 getirdi. 81. dakikada Chiesa'nın golüyle Juventus umutlansa da mücadele Porto'nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna giren milli oyuncu Merih Demiral ise başarılı bir performans sergiledi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Milli oyuncu, Juventus, Porto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı Husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı
Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu         
08:58
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
İstanbul'u esir alan kar, devam edecek mi? Meteoroloji son tahminlerini paylaştı İstanbul'u esir alan kar, devam edecek mi? Meteoroloji son tahminlerini paylaştı         
08:18
Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor         
07:31
İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti         
00:55
Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu         
22:13
Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı         
21:37
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, eski fotoğraflarını paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, eski fotoğraflarını paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı         
15:45
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 09:04:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei