Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İspanyol ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Marcelo'nun ortasında penaltı noktası yakınlarında Rodrygo'nun vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-0


7. dakikada Kroos'un pasıyla sağ kanattan topla buluşan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Rodrygo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


13. dakikada N'zonzi'nin Kroos'a ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.


14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ramos, topu ağlara yolladı. 3-0


45. dakikada sağ kanattan Rodrygo'nun yerden pasında ceza sahası içinde Benzema'nın şutu filelere gitti. 4-0


Stat: Santiago Bernabeu


Hakemler: Felix Zwayer xx, Thorsten Schiffner xx, Marco Achmüller xx


Real Madrid: Courtois xxx, Sergio Ramos xxx, Varane xxx, Marcelo xxx (Mendy dk. 43 x), Carvajal xxx, Valverde xx, Casemiro xx, Toni Kroos xxx, Eden Hazard xxx, Rodrygo xxxx, Benzema xxx


Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Isco, Luka Modric, Luka Jovic, Vazquez


Teknik Direktör: Zinedine Zidane


Galatasaray: Muslera x, Luyindama x, Nagatomo x, Mariano x, Marcao x, Lemina x, Seri x, N'zonzi x, Feghouli x, Babel x, Andone x


Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Emre Mor, Adem Büyük


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rodrygo (dk. 4 ve 7), Sergio Ramos (dk. 14 pen.) Benzema (dk. 45) (Real Madrid)


Sarı kartlar: Valverde (Real Madrid), N'zonzi (Galatasaray) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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