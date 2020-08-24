UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupasını maç sonrası düzenlenen törenle aldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda PSG'yi yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in futbolcuları, karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Pandemi nedeniyle seyircilerin katılmadığı kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım PSG'nin oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.

Podyuma son olarak çıkan Bayern Münihli futbolcular ve teknik kadroya madalyaları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verildi. Kupayı Bayern Münih'in birinci kaptanı kaleci Manuel Neuer kaldırdı.

Organizasyonda 7 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupadan 6. kez zaferle ayrılarak turnuva tarihinin en başarılı 3. takımı unvanını Liverpool ile paylaştı.