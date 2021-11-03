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UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

03.11.2021 23:51
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan Sarabia'nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol çaprazdan Sarabia'nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves'in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

13. dakikada Necip'in sağ kanattan ortasında Josef'in indirdiği topa Larin'in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.

29. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası içinde Gonçalves'i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves'in şutunda top filelere gitti. 2-0

41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Maksim Gavrilin xx

Sporting: Adan xxx, Feddal xx, Coates xx, Inacio xx, Reis xx, Palhinha xx, Matheus xx, Porro x (Ricardo Esgaio dk. 16 x), Gonçalves xxx, Sarabia xxx, Paulinho xxx

Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Luis Neto, Ruben Vinagre, Bruno Tabata, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Nuno Santos, Ribeiro

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Beşiktaş: Ersin x, Necip x, Welinton x, Montero x, Rıdvan x, Mehmet Topal x, Ghezzal x, Josef x, Atiba x, Kenan Karaman x, Larin x

Yedekler: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdogan, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Gonçalves (dk. 31 pen. ve 38), Paulinho (dk. 41) (Sporting)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paulinho, Beşiktaş, Sporting, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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