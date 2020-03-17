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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya...
6 saat önce
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı. - İSTANBUL
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