UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17
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