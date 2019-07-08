Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 
Ekonomi
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