UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!