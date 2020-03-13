UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

UEFA, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmaları erteledi.

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Avrupa'daki yayılma hızı dikkate alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta oynanacak Avrupa Ligi müsabakalarının ertelendiği belirtildi. Türkiye'nin Avrupa kulvarında yoluna devam eden tek takımı olan ve dün akşam Danimarka ekibi Kopenhag'ı evinde 1-0 mağlup eden İstanbul Başakşehir'in rövanş maçı da ertelenen karşılaşmalar arasında yer aldı.

Ayrıca, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi de ertelendi. Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) durumunu görüşmek üzere üyesi olan tüm federasyonları, 17 Mart Salı günü video konferansa davet etmişti.