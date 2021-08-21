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UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük - Son Dakika

UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük

21.08.2021 00:38

Avrupa kupaları play-off turlarında 4 temsilcimizden yalnızca Fenerbahçe galibiyet alırken, Galatasaray beraberlik, Trabzonspor ve Sivasspor ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine düşerek 18. sıraya yerleşti. 2021-2022 sezonu içerisinde ülke sıralamasında ilk 15'in içinde yer alamazsak 2023-2024 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebileceğiz. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de yalnızca bir takımımız yer alacak.

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası Türkiye, ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine düştü ve 18. sıraya yerleşti. Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken Galatasaray, Randers'la 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi Play-Off Turu'nda ise Trabzonspor, Roma'ya 2-1 mağlup olurken Sivasspor da Kopenhag'a aynı skorla yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TEK TAKIM GÖNDEREBİLİRİZ

Sporx'in haberine göre; Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor. İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi. 2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak. Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.

Sıralamada Türkiye'ye en yakın ülkeler ve puanları:

15. Hırvatistan: 24.275

16. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.875

17. Çekya: 22.800

18. Türkiye: 22.700

19. Norveç: 22.250

UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük - Son Dakika Spor


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