UEFA Standartlarındaki Stadyumun Yüzde 50'si Tamamlandı

- UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50'si tamamlandı Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Karaman'a hızlı trenden sonra yapılan ikinci büyük yatırım"KARAMAN - Karaman'a yapılan UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50'si tamamlandı.

- UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50'si tamamlandı

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan:

"Karaman'a hızlı trenden sonra yapılan ikinci büyük yatırım"



KARAMAN - Karaman'a yapılan UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50'si tamamlandı. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni stadyumun Karaman'a hızlı trenden sonra yapılan en büyük ikinci yatırım olduğunu belirtti.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Proje Müdürü Hızır Biber ile birlikte Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkisinde yapımı devam eden stadyumun inşaatında incelemelerde bulundu. Stadyumun son durumu hakkında açıklamalar yapan Çalışkan, "İlimize yapılan yeni stadyumumuz bir aksilik olmazsa 2019 yılının sonu itibarıyla tamamlanmış olacak" dedi.

Çalışkan, UEFA standartlarında 15 bin kapasiteli stadyumda 23 loca, kafeterya ve restoranlar bulunduğuna da dikkat çekerek, "Tamamlandığında Karaman günümüz standartlarında bir stadyuma kavuşmuş olacak. Böylelikle de spor alt yapısının önemli eksiğini de tamamlamış olacağız. Çünkü Karaman'ımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte sürdüğümüz ve Cumhurbaşkanımızın da çok destek verdiği spor alanlarını oluşturuyoruz. Futbol sahamızın bitmesiyle de bunu taçlandırmış olacağız" diye konuştu.

"Karaman'a hızlı trenden sonra yapılan ikinci büyük yatırım"

Başkan Çalışkan, şehir merkezinde, merkezi yatırımların içerisinde hızlı trenden sonra en büyük yatırımın stadyum olduğunu belirterek, "Stadyum yaklaşık 100 milyon TL'ye tamamlanacak. Stadyum aynı zamanda 50 bin metrekare arsanın üzerine oturuyor. Bu arsayı da Karaman Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hibe yapılmış bir şekilde ortak sürdürdüğümüz projedir. Bütçe büyüklüğü noktasında şehrimizde en önemlilerinden birisi diye biliriz" şeklinde konuştu.

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