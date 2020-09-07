UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa'nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.
Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 avro arasında fiyata satılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:22
Son Dakika › Spor › UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor