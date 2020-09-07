UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 avro arasında fiyata satılacak.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa 'nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı