UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea'yi penaltılarla geçen Liverpool oldu
6 dakika önce
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea'yi penaltılarla geçen Liverpool
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea'yi penaltılarla geçen Liverpool oldu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi sahibi Chelsea, final maçında İstanbul'da Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!