Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa Final: Liverpool: 0 - Chelsea: 0 (Maç devem ediyor)
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UEFA Süper Kupa Final: Liverpool: 0 - Chelsea: 0 (Maç devem ediyor)

34 dakika önce

UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor.

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UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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