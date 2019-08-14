UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner,...
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UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah 11'i ile, Chelsea ise; Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud ilk 11'i ile sahada olacak.
UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah 11'i ile, Chelsea ise; Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud ilk 11'i ile sahada olacak. - İSTANBUL Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!