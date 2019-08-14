Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner,...
Son Dakika Spor Haber

UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner,...

58 dakika önce

UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah 11'i ile, Chelsea ise; Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud ilk 11'i ile sahada olacak.

UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner,..., System.String[]
UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah 11'i ile, Chelsea ise; Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud ilk 11'i ile sahada olacak. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi
Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool; Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]