Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık...
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UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık...

34 dakika önce

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık..., System.String[]
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
Süper Kupa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:21 Kaynak: İHA
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Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi
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