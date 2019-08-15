UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık...
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UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:18 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa
Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi
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