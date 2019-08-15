UEFA Süper Kupa Liverpool'un

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşılaştı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.



Penaltılar



Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)



Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)



Stat: Beşiktaş Park



Hakemler: Stephanie Frappart xxx, Manuela Nicolosi xxx, Michelle O'Neill xxx, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)



Liverpool: Adrian xx, Joe Gomez xx, Joel Matip xx, Virgil van Dijk xx, Andy Robertson xx (Alexander Arnold dk. 91 x), Fabinho xx, James Milner xx (Wijnaldum dk. 64 x), Jordan Henderson xx, Oxlade Chamberlain xx (Firmino dk. 46 xx), Sadio Mane xxx (Origi dk. 103 x), Mohamed Salah xx



Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott



Teknik Direktör: Jürgen Klopp



Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx (Tomori dk. 85 x), Emerson xx, N'Golo Kante xx, Jorginho xxx, Mateo Kovacic xx (Barkley dk. 102 x), Christian Pulisic xx (Mount dk. 74 x), Pedro xx, Olivier Giroud xxx (Abraham dk. 74)



Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour



Teknik Direktör: Frank Lampard



Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)



Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea) - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı!

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!