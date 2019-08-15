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UEFA Süper Kupa Liverpool'un

1 saat önce

Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Süper Kupa Liverpool'un, System.String[]
Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Süper Kupa, Liverpool, Chelsea, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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