UEFA Süper Kupa Liverpool'un
1 saat önce
Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Liverpool
, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea
'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa
'nın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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