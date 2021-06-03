UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

Açıklamada, "Maçın İstanbul 'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.

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