Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
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UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

2 dakika önce

UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldıİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı.

UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı. Sabah açılan yollarda araçların geçişlerine izin verildi.
İngiltere'nin iki dev takımının karşı karşıya geldiği maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ardından Taksim Meydanında renkli görüntülerde ortaya çıkmıştı. Maç günü saat 14.00'dan 15 Ağustos sabah saat 04.00'a kadar kapalı olan yollar 05.30'da açıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
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