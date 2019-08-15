Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

1 saat önce

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı.

UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı, System.String[]
Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı. Sabah açılan yollarda araçların geçişlerine izin verildi.

İngiltere'nin iki dev takımının karşı karşıya geldiği maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ardından Taksim Meydanında renkli görüntülerde ortaya çıkmıştı. Maç günü saat 14.00'dan 15 Ağustos sabah saat 04.00'a kadar kapalı olan yollar 05.30'da açıldı. - İSTANBUL
Süper Kupa, Liverpool, Chelsea, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik
Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:44:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]