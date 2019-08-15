UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
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Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı.
Liverpool Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
ile Chelsea
arasında Beşiktaş
Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa
karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı. Sabah
açılan yollarda araçların geçişlerine izin verildi. İngiltere
'nin iki dev takımının karşı karşıya geldiği maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ardından Taksim
Meydanında renkli görüntülerde ortaya çıkmıştı. Maç günü saat 14.00'dan 15 Ağustos sabah saat 04.00'a kadar kapalı olan yollar 05.30'da açıldı. - İSTANBUL
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