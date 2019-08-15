UEFA Süper Kupa maçının ardından

Liverpool
ile Chelsea
arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa
final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, Vodafone Park
Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 1 kişiye narkotik madde, 2 kişiye hırsızlık, 3 kişiye sahaya usulsüz girmek, 5 kişiye meşale yakmak, 1 kişiye de yasak alan ihlali olmak üzere toplam 12 yabancı uyrukluya adli işlem yapıldı.
Türk taraftarlardan ise 6 kişiye usulsüz bilet temini, 7 kişiye de yasak alan ihlalinden adli işlem gerçekleştirildi.
Adli işlem yapılanlardan, maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin Beşiktaş Polis
Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.