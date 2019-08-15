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UEFA Süper Kupa maçının ardından

1 saat önce

Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, Vodafone Park Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 1 kişiye narkotik madde, 2 kişiye hırsızlık, 3 kişiye sahaya usulsüz girmek, 5 kişiye meşale yakmak, 1 kişiye de yasak alan ihlali olmak üzere toplam 12 yabancı uyrukluya adli işlem yapıldı.
Türk taraftarlardan ise 6 kişiye usulsüz bilet temini, 7 kişiye de yasak alan ihlalinden adli işlem gerçekleştirildi.
Adli işlem yapılanlardan, maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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