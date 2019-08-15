Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa'nın sahibi, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu.
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UEFA Süper Kupa'nın sahibi, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu.

5 dakika önce

UEFA Süper Kupa'nın sahibi, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu.

UEFA Süper Kupa'nın sahibi, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu., System.String[]
UEFA Süper Kupa'nın sahibi, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
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