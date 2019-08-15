UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu.
Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı.
Chelsea 3. kez kaybetti
Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı.
2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi.
Süper Kupa maçları
Organizasyonda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Yıl
| Maç
|Sonuç
|1973
|Ajax-Milan
|0-1, 6-0
|1975
|Dinamo Kiev-Bayern Münih
|1-0, 2-0
|1976
|Anderlecht-Bayern Münih
|1-2, 4-1
|1977
|Liverpool-Hamburg
|1-1, 6-0
|1978
|Anderlecht-Liverpool
|3-1, 1-2
|1979
|Nottingham Forest-Barcelona
|1-2, 1-0
|1980
|Valencia-Nottingham Forest
|1-2, 1-0
|1982
|Aston Villa-Barcelona
|0-1, 3-0 (uzatma)
|1983
|Aberdeen-Hamburg
|0-0, 2-0
|1984
|Juventus-Liverpool
|2-0
|1986
|Steaua Bükreş-Dinamo Kiev
|1-0
|1987
|Porto-Ajax
|1-0, 1-0
|1988
|Mechelen-PSV Eindhoven
|3-0, 0-1
|1989
|Milan-Barcelona
|1-1, 1-0
|1990
|Milan-Sampdoria
|1-1, 2-0
|1991
|Manchester United-Kızılyıldız
|1-0
|1992
|Barcelona-Werder Bremen
|1-1, 2-1
|1993
|Parma-Milan
|0-1, 2-0 (uzatma)
|1994
|Milan-Arsenal
|0-0, 2-0
|1995
|Ajax-Real Zaragoza
|1-1, 4-0
|1996
|Juventus-Paris Saint Germain
|6-1, 3-1
|1997
|Barcelona-Borussia Dortmund
|2-0, 1-1
|1998
|Chelsea-Real Madrid
|1-0
|1999
|Lazio-Manchester United
|1-0
|2000
|Galatasaray-Real Madrid
|2-1 (uzatma)
|2001
|Liverpool-Bayern Münih
|3-2
|2002
|Real Madrid-Feyenoord
|3-1
|2003
|Milan-Porto
|1-0
|2004
|Valencia-Porto
|2-1
|2005
|Liverpool-CSKA Moskova
|3-1 (uzatma)
|2006
|Sevilla-Barcelona
|3-0
|2007
|Milan-Sevilla
|3-1
|2008
|Zenit-Manchester United
|2-1
|2009
|Barcelona-Shakhtar Donetsk
|1-0 (uzatma)
|2010
|Atletico Madrid-Inter
|2-0
|2011
|Barcelona-Porto
|2-0
|2012
|Atletico Madrid-Chelsea
|4-1
|2013
|Bayern Münih-Chelsea
|2-2 (5-4 penaltılarla)
|2014
|Real Madrid-Sevilla
|2-0
|2015
|Barcelona-Sevilla
|5-4 (uzatma)
|2016
|Real Madrid-Sevilla
|3-2 (uzatma)
|2017
|Real Madrid-Manchester United
|2-1
| 2018
| Atletico Madrid-Real Madrid
| 4-2
| 2019
| Liverpool-Chelsea
| 2-2 (5-4 penaltılarla)
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Organizasyon, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.)