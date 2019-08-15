Son Dakika Haberleri: UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, İngiltere'ye gitti
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UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, İngiltere'ye gitti

1 saat önce

UEFA Süper Kupa 2019'un sahibi Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.

UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, İngiltere'ye gitti, System.String[]

UEFA Süper Kupa 2019'un sahibi Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Liverpool, konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Otobüsten inerek havalimanına geçen İngiliz ekibi, saat 14.30'da kalkan özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafilenin otobüsten inişi
Havalimanına girişi
Oyunculardan detaylar


Süper Kupa, Liverpool, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:30 Kaynak: DHA
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