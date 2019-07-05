Son Dakika Haberleri: UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
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UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.

54 dakika önce

UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.

UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı., System.String[]
UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Avrupa, Spor
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