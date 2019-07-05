UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
54 dakika önce
UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
UEFA, Trabzonspor
'un önümüzdeki sezon Avrupa
kupalarına katılabileceğini açıkladı. - İSTANBUL
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