UEFA Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı
1 saat önce
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42
Almanya ve Fransa istedi, UEFA Türkiye'ye soruşturma açtı! Kayserisporlu oyuncular paralarını alamadığı için idmana çıkmadı! Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki! Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı