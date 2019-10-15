Son Dakika Haberleri: UEFA Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı
Son Dakika Dünya UEFA Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı

UEFA Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı

1 saat önce

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UEFA Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Arnavutluk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42 
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