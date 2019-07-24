Son Dakika Haberleri: UEFA, Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Ligi'nde görevlendirdi
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UEFA, Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Ligi'nde görevlendirdi

1 saat önce

UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.

UEFA, Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Ligi'nde görevlendirdi, System.String[]
UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Halis Özkahya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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