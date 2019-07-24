UEFA, Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Ligi'nde görevlendirdi
1 saat önce
UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: AA
UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya
'ya UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre
'nin Luzern
ile Faroe Adaları
'nın KI Klaksvik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ve Hakan Yemişken
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
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