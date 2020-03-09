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UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi
6 saat önce
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.
Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.
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