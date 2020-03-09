UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi - Son Dakika Spor

UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi

6 saat önce

Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.

UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi, System.String[]

Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.

Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.

Neslihan Muratdağı, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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