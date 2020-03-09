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UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.
Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:05
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